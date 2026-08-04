ترامب: المفاوضات مع ايران تجري الآن

أكد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ المفاوضات مع إيران تجري "الآن"، رغم نفي طهران ذلك في وقت سابق.

ووصفها، في تصريح للصحافيين في البيت الأبيض، بأنّها الفرصة الأخيرة بالنسبة الى المسؤولين الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب: "المحادثات جارية الآن، وهذه فرصة أخيرة لهم لتوقيع وثيقة جيدة".

وشدّد الرئيس الأميركيّ على أنّ هذه المفاوضات تجري "بناء على طلب" من طهران، وبدعم من السعودية والإمارات العربية المتحدة وكذلك قطر.

وبحسب ترامب، تتمحور هذه المحادثات خصوصًا حول إعادة فتح محتملة "اعتبارًا من الغد" على قوله، لمضيق هرمز.