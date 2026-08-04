الحوثيون يعلنون ضرب "هدف حساس" في مطار نجران في السعودية

أعلن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن استهداف مطار نجران في جنوب السعودية فيما تتصاعد التوترات بين الطرفين عقب إعلانهم فرض حصار بحري على المملكة في البحر الأحمر وشنّ هجمات على سفنها.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن قواته تمكنت من "استهداف هدف حساس للعدو السعودي في مطار نجران وذلك بطائرة مسيّرة" ردا على "خرق العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسيّر".