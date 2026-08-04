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قطر تتهم إسرائيل بتأخير تنفيذ خطة السلام في غزة
أخبار دولية
2026-08-04 | 07:21
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قطر تتهم إسرائيل بتأخير تنفيذ خطة السلام في غزة
أعلنت قطر أن إسرائيل تتحمل مسؤولية تأخير تنفيذ خطة السلام الأميركية الهادفة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل الى اتفاق بشأن نزع سلاح حماس، الامر الذي أكدته الحركة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري للصحافيين "من الواضح أمام المجتمع الدولي من يعطل تنفيذ الاتفاق"، مضيفا أن "المسؤولية الكاملة تقع على الطرف الإسرائيلي".
وأشار إلى أن تكثيف الضربات الإسرائيلية في الأيام الماضية يشكل محاولة من اسرائيل لـ "تعطيل الحلول السلمية في ما يتعلق بالصراع".
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