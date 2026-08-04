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روسيا: قصفنا 3 سفن في ميناء ميكولايف الأوكراني وسفينة في البحر الأسود
أخبار دولية
2026-08-04 | 12:13
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روسيا: قصفنا 3 سفن في ميناء ميكولايف الأوكراني وسفينة في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية قصفت ثلاث سفن في ميناء ميكولايف الأوكراني وسفينة أخرى في البحر الأسود قبالة أوديسا، مشيرة إلى أن السفينة الرابعة كانت تُستخدم "لصالح الجيش الأوكراني".
وأفادت الوزارة بأن القوات الروسية قصفت أيضا محطة حاويات ومستودعا يستخدم لتخزين الطائرات المسيرة ومكوناتها في ميناء تشورنومورسك.
أخبار دولية
روسيا
ميناء ميكولايف
البحر الأسود
سفن
الجيش الأوكراني
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