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الولايات المتحدة وباراغواي توقّعان اتفاقا للتعاون النووي المدني

أخبار دولية
2026-08-04 | 16:39
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الولايات المتحدة وباراغواي توقّعان اتفاقا للتعاون النووي المدني
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الولايات المتحدة وباراغواي توقّعان اتفاقا للتعاون النووي المدني

وقع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزير خارجية باراغواي روبين راميريز اتفاقا للتعاون في مجال الطاقة النووية المعروفة باسم "اتفاقية 123" في واشنطن.
     
ووقّعت الولايات المتحدة اتفاقات مماثلة مع أكثر من 25 دولة منذ العام 1954، من بينها الأرجنتين والمكسيك والبرازيل.
     
وتجيز الفقرة 123 من القانون الأميركي للطاقة الذرية الصادر عام 1954 نقل التكنولوجيا النووية المدنية لأغراض الطاقة أو الأغراض العلمية، مقابل التزام الدول المستقبلة للتكنولوجيا معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
     
كما تعطي الاتفاقية للولايات المتحدة الحق في مراقبة استخدام المواد النووية لضمان عدم توظيفها في أغراض عسكرية.
     
ووصف روبيو تعزيز العلاقات بين واشنطن وأسونسيون خلال العام ونصف العام الماضيين، منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بأنه "لا يُصدّق".
     
وقال روبيو خلال مراسم التوقيع في وزارة الخارجية: "ما نبحث عنه هو علاقة بينية لا تستمر في النمو فحسب، بل تصبح علاقة دائمة" لا تتغير بتغيّر الحكومات.
     
وكثّفت حكومة باراغواي المحافظة والتي تتولى السلطة منذ العام 2023، التعاون على كل المستويات مع إدارة ترامب الجمهورية، في ظل تحوّل أوسع نحو اليمين في أنحاء أميركا اللاتينية.
     
من جهته، قال وزير خارجية باراغواي: "إننا لا ننظر فقط في تعزيز التعاون في مجال الأمن على المستوى الثنائي، بل ننظر في تعزيزه أيضا في منطقتنا وعلى المستوى العالمي".

أخبار دولية

الولايات المتحدة

باراغواي

اتفاق

الطاقة النووية

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