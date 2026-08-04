بعد انقطاع شامل جديد للتيار... كوبا تعلن إعادة ربط شبكة الكهرباء

أعلنت شركة الكهرباء الحكومية في كوبا إعادة ربط الشبكة بعد انقطاع كامل للتيار استمر 36 ساعة وأثار احتجاجات شعبية، في حين حمّلت السلطات مسؤولية الأزمة إلى الحصار الذي تفرضه واشنطن على الواردات النفطية إلى الجزيرة.



وتواجه السلطات صعوبات في إعادة تشغيل محطات التوليد وإعادة وصل قطاعات الشبكة الكهربائية، الأمر الذي زاد من استياء السكان الذين شهدوا هذا العام ستة انقطاعات شاملة للكهرباء، إضافة إلى انقطاعات متكررة للتيار في أنحاء مختلفة من البلاد.



وبعيد انقطاع التيار، عبّر سكان عن استيائهم إزاء الوضع بقرع الأواني وإحراق النفايات في الشوارع.



ففي مدينة هافانا القديمة التي لفها الظلام الدامس منذ بدء انقطاع التيار الكهربائي الأحد، وقف السكان على الشرفات وأطلّوا من النوافذ وهم يقرعون أدوات المطبخ ويصفقون في احتجاج استمر نحو ساعة.



وتواجه الجزيرة التي تعاني أزمات متراكمة، صعوبة في توفير الكهرباء بسبب تهالك البنية التحتية والحصار الأميركي المشدد على قطاع الطاقة.



وحاليا، تقتصر التغذية بالتيار بالنسبة إلى غالبية الكوبيين على بضع ساعات في اليوم في أفضل الأحوال، ما يصعّب المعيشة إلى حدّ كبير.



ومع كل انقطاع للتيار، تتأثر إمدادات المياه وتتوقف مراوح الأسقف مع تزايد أعطال شبكة الكهرباء الوطنية.



وحمّل وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، واشنطن مسؤولية الأزمة، فيما تعزوها الولايات المتحدة إلى سوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.



وجاء في منشور لرودريغيز على منصة للتواصل الاجتماعي أن انهيارات شبكة الكهرباء تمثّل "تداعيات مباشرة للحصار الأميركي الذي ينطوي على إبادة، المفروض على كوبا".



وقال إن الحصار لا "يمنع فقط الاستيراد الحرّ للوقود، بل يعرقل دخول الأجزاء والمكوّنات... ويعيق التعاون مع الخبراء من الدول الأخرى ويحول دون الحصول على تمويل دولي".



وتقول شركة الكهرباء الحكومية إن نقص الوقود يجعل الشبكة الكهربائية أكثر عرضة للأعطال ويبطئ جهود إعادة التيار إذ يعيق استخدام المولدات الاحتياطية.