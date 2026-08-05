إنقاذ أكثر من 170 مهاجرا بعد اشتعال قاربهم في المانش

أنقذت سفن بريطانية وفرنسية 173 مهاجرا بعد اشتعال قاربهم خلال محاولتهم عبور قناة المانش الثلاثاء، وفق ما أعلنت السلطات في البلدين، في أكبر عملية إنقاذ من نوعها منذ بدء جمع البيانات حول تلك العمليات عام 2018.وأفادت سلطات مقاطعة با-دو-كاليه الفرنسية بأن "النيران اندلعت داخل قارب صغير عند الحدود بين المياه الفرنسية والبريطانية، ما أجبر ركابه على القفز في المياه" صباح الثلاثاء، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو وفيات.وعدّلت السلطات البحرية الفرنسية في وقت لاحق الثلاثاء، عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى 173، بعدما كان العدد السابق 157.وقالت السلطات البحرية الفرنسية إن المهاجرين كانوا قد انطلقوا الاثنين من قرية فول-ليه-روز الساحلية في منطقة نورماندي.من جهته، أكد ناطق باسم جهاز خفر السواحل البريطاني مشاركة سفن بريطانية وقارب إنقاذ في عمليات الإغاثة عقب "اشتعال أحد القوارب في وقت مبكر من صباح اليوم أثناء وجوده ضمن منطقة البحث والإنقاذ الفرنسية".كما أعلنت المؤسسة الملكية الوطنية الخيرية لقوارب النجاة أنه "تم عند الساعة السادسة صباحا اليوم، إرسال قارب للاستجابة للحادثة".وفي الأسابيع الأخيرة، أفاد شهود في فرنسا بأنهم رأوا قوارب مطاطية أكبر من المعتاد تعبر ممر الملاحة البحري، مقدرين طولها بـ12 مترا علما أن طول مثل هذه القوارب يراوح عادة بين 8 و10 أمتار.وأبلغت السلطات البحرية الفرنسية وكالة فرانس برس بأن متوسط عدد الأشخاص الذين يُحشرون في هذه القوارب الصغيرة ارتفع من 26 شخصا عام 2021 إلى 65 شخصا منذ مطلع العام الحالي، في وقت تشكل فرنسا نقطة انطلاق للمهاجرين الذين يأملون في عبور المانش للوصول إلى بريطانيا.وغالبا ما يدفع هؤلاء آلاف الدولارات لمهربي البشر، قبل أن يستقلوا قوارب مطاطية مكتظة ويبدأوا رحلة محفوفة بالخطر، وأحيانا قاتلة، عبر أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاما في العالم.ووصل أكثر من 41 ألف مهاجر إلى الساحل الجنوبي لإنكلترا خلال العام الماضي، وهو ثاني أعلى عدد سنوي يُسجل منذ العام 2018.وحتى الآن، لقي 14 شخصا حتفهم أثناء محاولتهم عبور المانش هذا العام، وفقا لإحصاء أجرته فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية فرنسية وبريطانية، مقارنة بـ 29 مهاجرا العام الماضي، بحسب إحصاء مماثل.