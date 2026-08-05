ترامب: تم عقد مفاوضات على مدار يوم الثلاثاء مع إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه تم إجراء مفاوضات مع طهران استمرت "طوال اليوم" أمس الثلاثاء، واصفا المحادثات بأنها إيجابية، لكنه هدد في الوقت نفسه بضرب إيران "بقوة حقا" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.



وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع برنامج (آت نايت) على شبكة فوكس نيوز.