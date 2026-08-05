إدارة كييف العسكرية: قتيل في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية

أعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف عبر تطبيق تيليغرام أن هجوما روسيا خلال الليل على العاصمة الأوكرانية أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة خمسة آخرين.



وتم إلغاء حالة التأهب الجوي في المدينة بعد أن استمرت لمدة ساعة و25 دقيقة تقريبا.