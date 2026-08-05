خدمة الطوارئ الأوكرانية: مقتل 14 جراء ضربات روسية في منطقة كييف

أعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية في منشور على تيليغرام أن غارات روسية أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 27 آخرين وإلحاق أضرار بعدد من المستودعات في المنطقة التي تضم العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل.