وزير الطاقة الأميركي: أسعار الوقود يفترض أن تتراجع في الأسابيع المقبلة

أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يوم الثلاثاء أن أسعار الوقود من المتوقع أن تنخفض في الأسابيع المقبلة.وقال رايت، خلال مؤتمر صحفي عقده في براونزفيل بولاية تكساس، إنه من المرجح أن يتم تمديد الإعفاء من قانون جونز موقتا مرة أخرى، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار الطاقة بولاية كاليفورنيا وعلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة.وردا على سؤال حول التصريحات التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع ودعا فيها شركتي إكسون موبيل وشيفرون إلى خفض أسعار الوقود في محطات التزويد، قال رايت "يؤمن الرئيس ترامب بالأسواق ويؤمن بالرأسمالية. لكنه سيستخدم كل الأدوات المتاحة له، بما في ذلك منبره الرئاسي، في محاولة لتشجيع الشركات وممارسة الضغط عليها لخفض أسعار الطاقة لصالح الأميركيين. وأنا فخور بشغفه هذا".