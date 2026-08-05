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الأمم المتحدة تحصي عودة أكثر من 800 ألف نازح الى مناطقهم في لبنان

أخبار دولية
2026-08-05 | 04:30
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الأمم المتحدة تحصي عودة أكثر من 800 ألف نازح الى مناطقهم في لبنان
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الأمم المتحدة تحصي عودة أكثر من 800 ألف نازح الى مناطقهم في لبنان

عاد أكثر من 800 ألف لبناني نزحوا على وقع الحرب بين حزب الله وإسرائيل إلى مناطقهم، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، بعد تراجع وتيرة العنف في جنوب لبنان.
     
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير ليل الثلاثاء إن "821,077 شخصا بدأوا العودة إلى مناطقهم الأصلية حتى 30 تموز"، بينما لا يزال أكثر من 360 ألف شخص نازحين، نحو 26 ألفا منهم يقيمون في مراكز إيواء حكومية.
     
واتّسعت الحرب في الشرق الأوسط إلى لبنان بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران. وردّت إسرائيل بحملة واسعة من الغارات الجوية واجتياح بري لجنوب لبنان.
     
وتراجعت وتيرة العنف إلى حد كبير في لبنان منذ توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في حزيران لوقف الحرب بينهما بما في ذلك في لبنان واستمرار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
     
ويعقد لبنان وإسرائيل جولة سابعة من المفاوضات برعاية أميركية في روما، بدأت الثلاثاء وتستمر حتى الخميس، ويسعى فيها لبنان إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية من مناطق جديدة في جنوب البلاد.
     
ورغم وقف إطلاق النار، تشنّ إسرائيل غارات وقصفا مدفعيا متقطعا، وتنفّذ عمليات هدم وتفجير واسعة النطاق في بلدات جنوبية.
     
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية للمياه والكهرباء جراء الحرب أثّرت بشدة على حصول أكثر من 700 ألف شخص على المياه في جنوب لبنان، المنطقة التي شهدت القسم الأكبر من حركة النزوح خلال الحرب.
     
وبعد خمس جولات تفاوض في واشنطن، أبرم لبنان وإسرائيل في حزيران اتفاق إطار ينص خصوصا على نزع سلاح حزب الله، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة، بدءا من "مناطق تجريبية".
     
لكن حزب الله رفض الاتفاق ويرفض تسليم سلاحه، وقال أمينه العام نعيم قاسم الثلاثاء إن المفاوضات المباشرة لن تجلب للبنان "الا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية".

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