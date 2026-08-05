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روسيا: استهداف 3 سفن محملة بشحنات عسكرية في البحر الأسود
أخبار دولية
2026-08-05 | 05:17
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روسيا: استهداف 3 سفن محملة بشحنات عسكرية في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت ثلاث سفن تُستخدم لنقل شحنات عسكرية أوكرانية في البحر الأسود، وذلك وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء.
ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة ما ذكرته الوزارة.
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