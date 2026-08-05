الشرطة البريطانية: طعن 4 رجال واعتقال امرأة

ذكرت الشرطة البريطانية أن أربعة رجال تعرضوا للطعن في حي (كوفنت جاردن) بلندن مضيفة أنه جرى إلقاء القبض على امرأة.



وأوضح متحدث باسم هيئة إسعاف لندن أن المصابين الأربعة تلقوا علاجا في موقع الحادث ونُقلوا إلى مركز قريب متخصص في علاج الإصابات البالغة.