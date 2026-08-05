المسيّرة التي عُثر عليها في مطار ألماني كانت مزودة بـ "عبوة ناسفة"

أعلن المحققون الألمان أن الطائرة المسيّرة التي عثر عليها ليلا في مطار مدينة لايبزيغ، والذي يعد مركزا لوجستيا مهما لحلف شمال الأطلسي ولنقل السلع الى أوكرانيا، كانت مزودة بـ"عبوة ناسفة".



وقال المحققون، في بيان، إن "موظفا في مطار لايبزيغ/هاله عثر على طائرة مسيّرة مزودة بعبوة ناسفة مجهولة"، مشيرين الى أن الشرطة استخدمت جهاز آليا (روبوت) لسحب صاعق التفجير.