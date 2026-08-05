اجتماع وزاريّ دوليّ وإطلاق آلية مؤسساتية دائمة لتوثيق الانتهاكات

في مدينة القدس التي جرى بحث الوضع فيها خلال اجتماع وزاري ضمّ وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء خارجية إندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا، بهدف بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية في المدينة.



وفي البيان الختامي، أعلن المجتمعون إطلاق آلية مؤسساتية دائمة لتوثيق الانتهاكات وحشد الدعم الدولي.



ودعوا إلى عقد اجتماع وزاري مشترك لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل في نيويورك.