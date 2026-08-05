إيران وسلطنة عمان اتفقتا على الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي

اتفقت إيران وسلطنة عمان على الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز، وفق ما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.



وأكّد أنّه يجري وضع اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك بهذا الشأن، شريطة عدم تدخل أطراف ثالثة.



وقال بقائي إنّ مثل هذا الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان لن يضمن، بحد ذاته، الأمن في هذا الممر المائيّ الاستراتيجيّ.