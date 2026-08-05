عشية مفاوضات روما... تاياني يجري اتصالين برئيسي الوفدين اللبناني والإسرائيلي

عشية جلسة المفاوضات الجارية في روما، أجرى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اتصالين هاتفيين برئيسي الوفدين اللبناني والإسرائيلي، سيمون كرم ويحيئيل لايتر.



وخلال الاتصالين، أعرب تاياني عن تقديره للنتائج الأولية التي تحققت في “المناطق التجريبية” عقب محادثات شهر تموز، مشجعاً الطرفين على مواصلة المفاوضات بروح بنّاءة والعمل على إيجاد حلول مشتركة تتيح التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار.



كما رحّب بإعادة انتشار الجيش اللبناني في مناطق فرون – صريفا – وزوطر الغربية، معتبراً ذلك مؤشراً عملياً على التقدم المحرز. وأكد مجدداً أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار بين الطرفين ومواصلة المسار التفاوضي، مشدداً على دعم إيطاليا للدولة اللبنانية والتزامها بالعمل، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين، لتجنب أي فراغ أمني بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل، وتعزيز قدرات الدولة اللبنانية.



وفي ختام مواقفه، شدد تاياني على أن نجاح المفاوضات لا يصب فقط في مصلحة لبنان وإسرائيل، بل يخدم السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها، داعياً الطرفين إلى اغتنام هذه الفرصة ومواصلة الحوار بروح من المسؤولية والتسوية.