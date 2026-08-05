نتانياهو: إسرائيل لم توافق بعد على خطة غزة المدعومة من واشنطن

أكّد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنّ إسرائيل لم توافق بعد على الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة.



أما الحركة الفلسطينية فكررت الأربعاء أنها وافقت على خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تتعلق بالمرحلة الثانية من خطته للسلام، وربطت نزع سلاح حماس بانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة.



وقال نتانياهو إنّ فريق ترامب "يعتقد أنه يستطيع نزع سلاح حماس وتجريد غزة منه. نحن ندرس هذا الاحتمال. أرسلوا إلينا مسودة مقترح لم نوافق عليها فهذه ليست مسودة مقترحنا. ونقلنا إليهم ملاحظاتنا".



وقال الأربعاء خلال احتفال: "الرئيس الأميركيّ هو أعز أصدقائنا، وأحد أعظم الأصدقاء الذين حظيت بهم إسرائيل في البيت الأبيض"، لكنه شدّد على أن "وجود إسرائيل ليس قابلا للتفاوض".