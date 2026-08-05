الحوثيون يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين

أعلن الحوثيون الأربعاء استهداف ناقلتي نفط سعوديتين واحدة قبالة سواحل ينبع في البحر الأحمر وأخرى في خليج عدن، وذلك في إطار الحصار البحري الذي أعلن المتمردون فرضه على المملكة منذ أسبوعين.



وأفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان على منصات التواصل الاجتماعي بأن قواته تمكّنت من "استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية محققة إصابة دقيقة".



وفي وقت لاحق، قال سريع في بيان إن جماعة "أنصار الله" (الاسم الرسمي للحوثيين) استهدفت "سفينة +Daisy+ النفطية السعودية في خليج عدن وذلك بصاروخ باليستي".



وقال المتمردون اليمنيون المدعومون من إيران إنهم سيصعّدون من عملياتهم في شمال البحر الأحمر، مع تغيير الناقلات لمسارها إثر تنفيذهم هجمات على سفن سعودية في المنطقة خلال الأيام الماضية.



ويهدّد هذا التصعيد قدرة الرياض على تجاوز مضيق هرمز في تصدير بعض شحنات النفط، إذ يُعد ميناء ينبع مركز التصدير السعودي على الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر.

