البابا يزور مدينة أسيزي الإيطالية للقاء آلاف الشباب الأوروبيين

يتوجّه البابا لاوون الرابع عشر إلى أسيزي في وسط إيطاليا حيث سيلتقي آلاف الشباب القادمين من كل أنحاء أوروبا.

وسيقوم البابا بزيارة رعوية إلى بازيليك سانتا ماريا ديلي أنجيلي التي شُيّدت حول الكنيسة الصغيرة حيث أسس القديس فرنسيس الأسيزي حركته في القرن الثالث عشر.

وسيلتقي البابا آلاف الشباب الأوروبيين، من مؤمنين وغير مؤمنين، الذين تراوح أعمارهم بين 18 و33 عاما والمشاركين في فعالية "غو! لقاء الشبيبة الفرنسيسكانية 2026".

وبعد ذلك، سيترأس الحبر الأعظم قداسا في هذا المزار المرتبط ارتباطا وثيقا بحياة القديس فرنسيس، رمز الفقر والسلام والحوار.