السفارة الروسية في كولومبيا نفت صلاتها بتجنيد مرتزقة كولومبيين لمساعدتها في حربها

نفت السفارة الروسية في كولومبيا تقريرًا يفيد بوجود صلات لها بشبكات يشتبه في أنها تجنّد مرتزقة كولومبيين لمساعدتها في حربها مع أوكرانيا.

ونشرت وسيلة الإعلام الكولومبية "نوتيسياس كاراكول" تحقيقا الاثنين يتضمن شهادات ووثائق تزعم أن موسكو جندت كولومبيين كجزء من استراتيجيتها ضد كييف.

ونفت البعثة الدبلوماسية الروسية في كولومبيا صحة التقرير وأوضحت الأربعاء أنه "لا علاقة لها بجهات التجنيد المذكورة في التقرير، وليس لديها أدنى فكرة عن الطريقة التي تموّل من خلالها نشاطاتها".

لكنّ أفراد عائلات كولومبيين جُنّدوا لتقديم خدمات أمنية في الخارج، ومعظمهم عسكريون متقاعدون، أفادوا بتعرض أقاربهم لسوء معاملة في روسيا وأوكرانيا.