واشنطن بوست عن المتحدث باسم البنتاغون: هيغسيث دافع عن نفسه أمام ترامب

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن المتحدث باسم البنتاغون أنّ مزاعم نفاد المخزونات والخلافات الداخلية وموقف هيغسيث من إيران محض خيال.

وأوضح المتحدث وفق الصحيفة أنّ وزير الحرب الأميركيّ هيغسيث لم يضلل أحدًا في شأن وضع مخزون الذخيرة ولم يلق باللوم على نائبه وأنّه يحظى بثقة تامة من الرئيس ترامب وما يقال أخبار زائفة تمامًا.

كما أوضح أنّ هيغسيث دافع عن نفسه أمام ترامب في شأن النقص الحاد في مخزون الأسلحة وألقى باللوم على نائبه.

ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين قولهم إنّ هيغسيث أقنع ترامب بأنّ العمل العسكريّ ضد إيران سيكون بمثابة انتصار سريع وسهل نسبيًا.