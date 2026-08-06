روسيا هاجمت سفينتين قرب ميناء أوديسا الأوكراني

نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن روسيا هاجمت سفينتين لنقل البضائع الجافة بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود في وقت متأخر أمس الأربعاء.



وذكرت الوزارة أن السفينتين كانتا تنقلان بضائع عسكرية.