زيلينسكي: الجيش قصف مصفاتين للنفط في روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تيليغرام، أن جيش بلاده قصف مصفاتين للنفط في عمق الأراضي الروسية.والمصفاتان هما باشنفت-نوفويل في جمهورية باشكورتوستان ومصفاة سلافنت-يانوس في منطقة ياروسلافل.