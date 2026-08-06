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سيول تقول إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا بالستيا فوق بحر اليابان
أخبار دولية
2026-08-06 | 07:29
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سيول تقول إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا بالستيا فوق بحر اليابان
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا قصير المدى فوق بحر اليابان الخميس، وذلك بعد انتقادات شديدة وجهتها بيونغ يانغ للتعزيزات العسكرية اليابانية في منطقة المحيط الهادئ.
وأُدرجت كوريا الشمالية التي أعلنت مرارا منذ 2019 نفسها دولة نووية بصورة "لا رجعة فيها"، ضمن قائمة التهديدات الإقليمية المتزايدة في إطار تقييم حديث أجرته الحكومة اليابانية.
وفي السياق، قال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي هذا الأسبوع إن بلاده "بحاجة إلى الإسراع في تعزيز قدراتها العسكرية".
وفي بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية الأربعاء، قالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم كيم جونغ أون، إن قيادة بيونغ يانغ "ستتخذ خيارات عسكرية إضافية تفرضها بوضوح التحوّلات التي تشهدها اليابان".
وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية الخميس أن "جيشنا رصد إطلاق صاروخ بالستي قصير المدى من منطقة وونسان في كوريا الشمالية قرابة الساعة 17,00 (08,00 بتوقيت غرينتش)".
وأضافت الهيئة في رسالة وجهتها إلى المؤسسات الإخبارية، أن السلطات في سيول وواشنطن تعكف على تحليل المواصفات الدقيقة للصاروخ.
وكانت هيئة الأركان المشتركة ذكرت في وقت سابق أن الصاروخ أُطلق باتجاه "البحر الشرقي"، المعروف أيضا ببحر اليابان.
أخبار دولية
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