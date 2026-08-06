الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سيول تقول إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا بالستيا فوق بحر اليابان

أخبار دولية
2026-08-06 | 07:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سيول تقول إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا بالستيا فوق بحر اليابان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سيول تقول إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا بالستيا فوق بحر اليابان

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا قصير المدى فوق بحر اليابان الخميس، وذلك بعد انتقادات شديدة وجهتها بيونغ يانغ للتعزيزات العسكرية اليابانية في منطقة المحيط الهادئ.
     
وأُدرجت كوريا الشمالية التي أعلنت مرارا منذ 2019 نفسها دولة نووية بصورة "لا رجعة فيها"، ضمن قائمة التهديدات الإقليمية المتزايدة في إطار تقييم حديث أجرته الحكومة اليابانية.
     
وفي السياق، قال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي هذا الأسبوع إن بلاده "بحاجة إلى الإسراع في تعزيز قدراتها العسكرية".
     
وفي بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية الأربعاء، قالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم كيم جونغ أون، إن قيادة بيونغ يانغ "ستتخذ خيارات عسكرية إضافية تفرضها بوضوح التحوّلات التي تشهدها اليابان".
     
وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية الخميس أن "جيشنا رصد إطلاق صاروخ بالستي قصير المدى من منطقة وونسان في كوريا الشمالية قرابة الساعة 17,00 (08,00 بتوقيت غرينتش)".
     
وأضافت الهيئة في رسالة وجهتها إلى المؤسسات الإخبارية، أن السلطات في سيول وواشنطن تعكف على تحليل المواصفات الدقيقة للصاروخ.
     
وكانت هيئة الأركان المشتركة ذكرت في وقت سابق أن الصاروخ أُطلق باتجاه "البحر الشرقي"، المعروف أيضا ببحر اليابان.

أخبار دولية

بيونغ

أطلقت

صاروخا

بالستيا

اليابان

LBCI التالي
السجن المؤبد لأفغاني أدين بتنفيذ هجوم دهس بسيارة في ميونيخ
الاتحاد الأوروبيّ: عدم حدوث أي تحركات غير قانونية إلى البر الرئيسيّ لإسبانيا من المهاجرين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-06-13

بيونغ يانغ ردّا على سيول والاتحاد الأوروبي: التعاون مع روسيا "حق سيادي"

LBCI
أخبار دولية
2026-06-17

رئيس كوريا الجنوبية يحض ترامب على المساعدة في تحقيق السلام مع بيونغ يانغ

LBCI
أخبار دولية
2026-06-08

رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى عدم التخلي عن مسعى نزع السلاح النوويّ من بيونغ يانغ

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-07

رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى عدم التخلي عن مسعى نزع السلاح النوويّ من بيونغ يانغ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:55

السعودية: الاتفاقية مع تركيا وباكستان لا ترتبط بـ"مساع نووية" ولا تهدد دول المنطقة

LBCI
أخبار دولية
08:49

إسبانيا تحذر إيطاليا من اتخاذ إجراءات مضادة في حال استمرارها في تعليق اتفاقية شنغن

LBCI
أخبار دولية
08:03

مقتل مدنيين اثنين في هجوم الحوثيين على مدينة مأرب

LBCI
أخبار دولية
08:01

بارو: فرنسا "لن تسمح بأية محاولة تدخل أجنبية" في انتخاباتها الرئاسية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-09

وزير الخارجية الإيرانية: حاولنا خلال الزيارة فتح صفحة جديدة من العلاقات مع لبنان في مختلف المجالات

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-03

الشيخ نعيم قاسم: نحن مع الانتخابات بالقانون الذي وافقوا عليه وهم لا يريدونها لانهم يريدون ان يفّصلوا قانوناً على ذوقهم

LBCI
خبر عاجل
2026-03-13

اكسيوس: إسرائيل تخطط لتوسيع عمليتها البرية في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-23

سلام لواشنطن بوست: لبنان لا يمكنه توقيع أي اتفاق لا يتضمن انسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:24

الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... وآخرها في بلدة المنصوري

LBCI
أخبار لبنان
07:20

بو صعب يكشف تفاصيل جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة

LBCI
أخبار دولية
07:12

السعودية وباكستان وتركيا توقع اتفاقية دفاع مشترك

LBCI
أخبار لبنان
05:17

الراعي من بعبدا : الفاتيكان يدعم لبنان والمرحلة تتطلب الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها

LBCI
أخبار دولية
02:58

ترامب: أعتقد أن حرب إيران ستنتهي "قريبا جدا"

LBCI
أمن وقضاء
14:32

عبوةٌ تقتل جنديين إسرائيليين في مجدل زون… وإسرائيل تردّ بغاراتٍ على الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

برمانا تستعد لاستضافة مهرجان الركض في 23 آب

LBCI
أمن وقضاء
13:34

بنت جبيل والخيام... لماذا اختارهما لبنان لاختبار الانسحاب والعودة؟

LBCI
أخبار دولية
13:30

كاتس يطلب توضيحات بشأن حادث مجدل زون... وضغوط أميركية تكبح التصعيد في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:30

تعميم صورة طفلة عمرها 5 سنوات عُثِرَ عليها في برج حمود

LBCI
أخبار لبنان
11:36

"الجامعة الأميركية"- بيروت الاولى لبنانيا والرابعة عربيا في تصنيف UNIRANKS للعام 2027

LBCI
أمن وقضاء
05:06

أوهم ضحاياه عبر وسائل التّواصل الاجتماعي بقدرته على تسليمهم مطابخ و"أعمال نجارة"... هل من وقع ضحيّة أعماله؟

LBCI
حال الطقس
04:45

الحرارة تعاود الارتفاع مطلع الأسبوع المقبل... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار دولية
05:28

قاصر يقتل بالرصاص جديه وستة أشخاص بينهم تلاميذ في مدرسته بتايلاند

LBCI
اسرار
23:35

أسرار الصحف 7-8-2026

LBCI
اقتصاد
02:05

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
04:02

وزارة الأشغال: أعمال تزفيت على طريق المنصورية - الديشونية السبت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More