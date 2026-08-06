السجن المؤبد لأفغاني أدين بتنفيذ هجوم دهس بسيارة في ميونيخ

قضت محكمة ألمانية الخميس، بالسجن المؤبد على رجل أفغاني بعد إدانته بتنفيذ هجوم دهس بسيارة في ميونيخ العام الماضي، أسفر عن مقتل طفلة في الثانية من عمرها ووالدتها، وإصابة العشرات.



ووجدت المحكمة أن فرهاد ن. الذي لم تُكشف هويته كاملة، مذنب بارتكاب جريمتي قتل، و23 محاولة شروع في القتل، و22 تهمة بإحداث إصابات بدنية، 19 منها خطيرة.



وخلصت المحكمة إلى أن الجرائم تنطوي على "خطورة خاصة"، وهو توصيف قانوني يُصعّب فكرة خروج فرهاد ن. من السجن يوما ما.



وأتى الاعتداء ضمن سلسلة هجمات نفّذها أجانب في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة العام الماضي، وأججت الجدل بشأن الهجرة والأمن.



كما وقع بينما كانت المدينة تستعد لاستضافة مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو تجمع دولي سنوي بارز يضم شخصيات رفيعة المستوى من مجالي السياسة والدفاع.



وقاد فرهاد سيارة ميني كوبر، واقتحم مسيرة نقابية جمعت نحو 1400 شخص، حين كان في الرابعة والعشرين من العمر، ما أدى إلى دفع امرأة تبلغ من العمر 37 عاما وابنتها الصغيرة في الهواء لمسافة عشرة أمتار.



وأسفر الحادث عن وفاتهما بعد أيام، جراء إصابتهما بجروح بالغة في الرأس.