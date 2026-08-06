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الشيباني وفيدان بحثا في أنقرة في تعزيز التعاون السوري التركي ومشاريع الربط الإقليمي
أخبار دولية
2026-08-06 | 08:02
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الشيباني وفيدان بحثا في أنقرة في تعزيز التعاون السوري التركي ومشاريع الربط الإقليمي
بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين، إضافة إلى تطورات المنطقة، وفق وكالة "سانا".
وأكد الشيباني ، خلال مؤتمر صحفي مشترك أن "دمشق وأنقرة وضعتا الملفات الاقتصادية والسياسية المشتركة في مقدمة الأولويات"، مشيرًا إلى "مناقشة إعادة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، والتعاون بين المصرفين المركزيين في البلدين باعتباره خطوة جديدة في مسار العلاقات الثنائية".
وأشار إلى بحث تسريع تفعيل "لجنة البحار الأربعة"، معتبرًا أن "موقع سوريا الجغرافي يؤهلها لتكون محورًا أساسيًا في خرائط التجارة العالمية"، كاشفًا عن العمل على" إنجاز مشروع الربط السككي بين سوريا وتركيا والسعودية والأردن".
وفي الملف الأمني، شدد الشيباني على أن "الاستقرار ومكافحة الإرهاب يشكلان أساس الشراكة بين دمشق وأنقرة"، مؤكدًا أن "سوريا تعمل على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وإنهاء أي وجود للسلاح خارج الإطار القانوني".
ودعا إلى" تعزيز التنسيق الأمني وضبط الحدود"، لافتًا إلى أن "سوريا تواجه تهديدات من جهات مسلحة"، ومؤكدًا العمل على "حماية أمن البلاد وسلامة الشعب السوري".
كما دان الشيباني" الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب السوري"، مؤكدًا "مواصلة الجهود الديبلوماسية لوقفها وترسيخ الاستقرار"، ومشددًا على" رفض أي اعتداء يمس الأراضي السورية وسيادتها".
أخبار دولية
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