مصدر في وزارة التربية لفرانس برس: الكويت تقرر إغلاق المدرسة الإيرانية

قررت وزارة التربية الكويتية إغلاق المدرسة الإيرانية الوحيدة في البلاد، وفق ما أفاد مصدر في الوزارة وكالة فرانس برس، في خطوة تأتي عقب تعرّض الدولة الخليجية لهجمات متكررة من طهران خلال الحرب في الشرق الأوسط.



ولم يحدد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، السبب المباشر للإغلاق.



وجاء في نصّ القرار الذي اطلعت عليه فرانس برس أن "وزير التربية يصدر قرارا بإلغاء الترخيص التعليمي للمدرسة الإيرانية الخاصة وإغلاقها"، وذلك استنادا إلى "القوانين المنظمة وتقارير الإدارة العامة للتعليم الخاص".



كما نصّ على تعليق قبول "أي طلبة جدد اعتبارا من العام الدراسي 2026/2027"، مع دعوة أولياء الأمور إلى "نقل أبنائهم قبل بدء العام الدراسي".

