الحوثيون يعلنون مهاجمة "تحشيدات العدو السعودي" في معسكرات حكومية باليمن

أعلن الحوثيون المدعومون من إيران الخميس مسؤوليتهم عن هجمات صاروخية استهدفت معسكرات للقوات الحكومية المدعومة من الرياض وأسفرت عن مقتل العشرات، مشيرين الى أنها استهدفت "تحشيدات العدو السعودي".



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع: "رصدتْ قواتُنا المسلحةُ تحشيداتٍ عسكرية سعودية كبيرة كانتْ في مراحلِها النهائية تهدف إلى التصعيد على المحافظات الحرة" التي يسيطر عليها المتمردون، مضيفا: "قامتْ قواتنا المسلحة بعملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى... بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".



وكان مصدران طبيان أفادا وكالة فرانس برس في وقت سابق عن مقتل ما لا يقل عن 38 عنصرا من القوات الحكومية اليمنية بهجمات شنّها الحوثيون.

