زيلينسكي في صربيا السبت للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لبلاده

يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إلى صربيا، في أول زيارة لهذا البلد، الحليف التقليدي لموسكو، منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في 2022، وفق ما أفاد مسؤول أوكراني كبير وكالة فرانس برس الخميس.



وقال هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "علينا أن نبعد الصرب عن معسكر روسيا"، واصفا هذه الزيارة بأنها "صفعة" لموسكو.



وأضاف "لن يستطيع أحد بعد اليوم القول إن صربيا محمية تابعة لروسيا وإن زيلينسكي لا يزورها" لهذا السبب.

