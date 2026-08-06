انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل ركاب في مدينة جرمانا قرب دمشق

انفجرت عبوة ناسفة بحافلة نقل ركاب مساء الخميس في مدينة جرمانا قرب دمشق، وفق ما أفاد التلفزيون السوري الرسمي نقلا عن مصدر امني.



وقال المصدر "بحسب المعلومات الأولية الانفجار في مدينة جرمانا ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة" داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب، فيما أفاد مصور فرانس برس بأنه شاهد عددا من سيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة حيث أغلق شارع رئيسي.