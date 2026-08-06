عشرات القتلى من القوات اليمنية في أحد أعنف هجمات الحوثيين منذ سنوات

قُتل 38 عنصرا من القوات الحكومية اليمنية في هجمات بصواريخ ومسيرات شنّها المتمردون الحوثيون الخميس، في أعنف تصعيد منذ سنوات، مع دخول اليمن على خط الحرب في الشرق الأوسط.



وتوعّدت الحكومة اليمنية بالردّ على هذا الهجوم.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن قواته هاجمت معسكرات للقوات الحكومية المدعومة من الرياض بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، مشيرا إلى أنها استهدفت "تحشيدات" مدعومة من السعودية.



وقتل 38 عنصرا من القوات الحكومية اليمنية على الأقل وجُرح 29 في الهجمات، بحسب ما أفاد مصدران طبيان وكالة فرانس برس.



وقال مسؤول عسكري لفرانس برس إن هذه الهجمات هي الأعنف بين الطرفين منذ العام 2022.



وتهدد الهجمات بدفع اليمن إلى دوامة جديدة من العنف في ظل التصعيد الحوثي بمواجهة السعودية منذ الشهر الماضي.



وقال مسؤول عسكري لفرانس برس فضل عدم الكشف عن اسمه إن هجمات الحوثيين استهدفت معسكرا في منطقة الرويك في محافظة مأرب في وسط اليمن ومعسكرات في منطقتي العبر والوديعة في محافظة حضرموت قرب الحدود مع السعودية.