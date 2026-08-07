إصابة 11 مدنيا في جنوب السعودية جراء هجوم للحوثيين

أصيب 11 شخصا في منطقة نجران في جنوب السعودية جراء هجوم للحوثيين في اليمن، على ما أفاد التحالف العسكري بقيادة الرياض ليل الخميس الجمعة، في أكبر حصيلة من نوعها منذ أكثر من 4 سنوات، مع تجدد النزاع بين الطرفين.



وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي "إصابة 11 من المدنيين بمنطقة نجران (المحاذية لشمال اليمن) ... نتيجة اعتداءات حوثية إرهابية يوم الخميس 6 أغسطس 2026".