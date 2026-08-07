ترامب: مضيق هرمز قد يفتح "قريبا"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مضيق هرمز المغلق بشكل شبه كامل منذ بدء الحرب على إيران، قد يفتح "قريبا".



وفي تصريحات للصحافيين من المكتب البيضوي، ذكر ترامب أن مناقشات حول هذا الأمر تسير "بشكل جيد للغاية"، قائلا: "أنا منخرط في المفاوضات".



وأضاف متحدثا عن إعادة فتح المضيق: "إن ذلك قد يحدث قريبا".



وكانت إيران أعلنت الأربعاء توصلها إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسار عبور جديد في هذا المضيق الذي يحد البلدين ويقع في صلب التوترات مع الولايات المتحدة. غير أن أي إعادة فتح هرمز ستعتمد على واشنطن التي فرضت هي نفسها حصارا على الموانئ الإيرانية، حسب ما صرحت به مصادر إيرانية لوسائل إعلام محلية.

