واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين عسكريين في كوبا لتعاونهم في شراء أسلحة من الصين وروسيا

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة تستهدف وزير القوات المسلحة الكوبية الجنرال ألفارو لوبيز مييرا، وسبعة أفراد آخرين وخمسة كيانات مملوكة للدولة، بزعم تعاونهم العسكري الخارجي وشراء الأسلحة.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان: "هذه الإجراءات تستهدف كيانات مملوكة للدولة ومؤسسات عسكرية ومسؤولين في وزارة القوات المسلحة الثورية (مينفار) ممن انخرطوا في تعاون عسكري خارجي وشراء معدات عسكرية مخصصة للنظام الكوبي".



وتشمل قائمة الأفراد الآخرين المشمولين بالعقوبات رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الكوبية ورؤساء وحدات العلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية في الجيش والملحقين العسكريين في كل من الصين وروسيا.



وتتهم واشنطن الكيانات المرتبطة بالدولة التي استهدفتها العقوبات الجديدة، بمساعدة كوبا في الحصول على أسلحة من دول تعتبر معادية للولايات المتحدة، بما في ذلك الصين وروسيا.



أوضح بيان الخارجية أن "هذه التصنيفات تأتي عقب تقرير "كوبا: عاصمة الشيوعية في القرن الحادي والعشرين" الذي أصدرته الوزارة في 20 تموز ووثقت فيه الشراكات المستمرة للنظام الكوبي مع روسيا والصين اللتين زودتا كوبا بمعدات عسكرية وتقنيات مراقبة وقدرات أمنية أخرى".



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد كثف الضغوط على كوبا في الأشهر الأخيرة، حيث قطع إمدادات الوقود عنها وهدد بالسيطرة على الجزيرة.