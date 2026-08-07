قتلى في إطلاق نار بمدرسة في تايلاند

قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 15 تلميذا في حادث إطلاق نار داخل مدرسة شمال العاصمة التايلاندية بانكوك، وفق مسؤولين محليين.



وأوضح نائب وزير الداخلية التايلاندي بولابي سووانتشوي لقناة "تاي بي بي إس" (Thai PBS) المحلية أن تلميذَين ومعلمَين قُتلوا في الهجوم الذي وقع في مدرسة ثانوية بمقاطعة نونثابوري، مشيرا إلى أن إصابات الطلاب لم تكن ناجمة عن طلقات نارية مباشرة، بل حدثت أثناء محاولتهم الفرار من المكان.



وذكرت تقارير إعلامية محلية نقلا عن السلطات أن مطلق النار فتى يدرس في المدرسة نفسها، لافتة إلى أنه لقي حتفه أيضا.



وتضاربت التقارير حول سبب وفاته، إذ أشار بعضها إلى أن الشرطة أطلقت النار عليه وأردته قتيلا، بينما ذكرت تقارير أخرى أنه انتحر. وذكرت تقارير إعلامية محلية نقلا عن السلطات أن مطلق النار فتى يدرس في المدرسة نفسها، لافتة إلى أنه لقي حتفه أيضا.وتضاربت التقارير حول سبب وفاته، إذ أشار بعضها إلى أن الشرطة أطلقت النار عليه وأردته قتيلا، بينما ذكرت تقارير أخرى أنه انتحر.

وقال رئيس الوزراء أنوتين شارنفيراكول للصحافيين في مقر الحكومة في بانكوك: "إنه حادث مروع للغاية. ما كان ينبغي أن يحدث أبدا. كيف يمكن أن يقع أمر كهذا في بلادنا؟".



وأوضح بولابي أن المشتبه به استخدم مسدسا، وأن وزارة الداخلية تحقق في كيفية حصول التلميذ عليه.



وتُظهر صور نشرتها وسائل إعلام محلية المشتبه به مرتديا زيا مدرسيا أرجواني اللون ويحمل حقيبة سوداء تُعلق عبر الجسم، مع وجود مظاريف رصاص فارغة على الأرض.



ورصد مراسل لوكالة فرانس برس توقف حركة المرور بصورة شبه تامة بالقرب من مدرسة "ديبسيرين نونثابوري" في مقاطعة نونثابوري، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بأن أولياء التلامذة كانوا يتوافدون لاصطحاب أبنائهم عقب الحادث.