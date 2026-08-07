ترامب: أعتقد أن حرب إيران ستنتهي "قريبا جدا"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتقد أن حرب إيران "ستنتهي قريبا جدا"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تواجه مشكلات تتعلق بإمدادات بعض أنواع الأسلحة.وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي في إشارة إلى إيران: "أعتقد أن الأمر سينتهي قريبا جدا. أظن أنه ليس بإمكانهم الصمود طويلا".وأوردت "رويترز" يوم الثلاثاء أن الجيش الأميركي استنفد جزءا كبيرا من مخزونه العالمي من الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة خلال حربه مع إيران التي دخلت شهرها السادس.وردا على سؤال حول وضع مخزونات الذخيرة، قال ترامب إن البلاد تمتلك إمدادات غير محدودة تقريبا من أسلحة معينة، لكنه أقر بأن مخزونات أسلحة أخرى محدودة.وقال ترامب: "لدينا أنواع معينة من الذخائر القوية جدا التي نمتلك منها إمدادات غير محدودة أو غير محدودة افتراضيا، ولدينا أنواع أخرى الكميات المتاحة منها أقل وفرة".وأشار ترامب الى أن شركات الدفاع الأميركية تعمل على إنشاء المزيد من مصانع الإنتاج، ومنها منشآت مخصصة لصواريخ باتريوت وتوماهوك.