الشرطة البريطانية توقف خمسة أشخاص بعد احتجاجات مناهضة للمهاجرين

أوقفت الشرطة البريطانية خمسة أشخاص، وأجلت طالبي لجوء إلى أماكن آمنة في بلدة بشرق إنكلترا شهدت احتجاجات مناهضة للمهاجرين على مدى ثلاث ليال، وفق ما ذكرت الشرطة المحلية الجمعة.



واستهدفت الاحتجاجات التي شهدتها بلدة ذيتفورد من الثلاثاء إلى الخميس، مبانٍ "اعتقد المحتجون أنها تُستخدم لإيواء طالبي لجوء"، وفق ما قال قائد شرطة نورفولك بول سانفورد لبرنامج على إذاعة "بي بي سي راديو 4".



وأضاف سانفورد "اضطررنا إلى إجلاء سكان بعض العقارات حفاظا على سلامتهم"، موضحا أن بعضهم من طالبي اللجوء.



وجاءت الاحتجاجات بعد طرح مقترحات لاستخدام موقع عسكري مهجور قريب لإيواء طالبي لجوء، في وقت تواجه الحكومة صعوبات في إيجاد مواقع مناسبة لإيواء آلاف طالبي اللجوء خلال فترة معالجة طلباتهم.



وتسعى وزارة الداخلية إلى تقليص الاعتماد على الفنادق التي تحولت إلى بؤر توتر واحتجاج، بعدما ساهم الغضب الأوسع حيال الهجرة في تعزيز التأييد لليمين المتطرف.



ويلزم القانون الحكومة بتوفير السكن والرعاية الصحية لطالبي اللجوء.