الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الشرطة البريطانية توقف خمسة أشخاص بعد احتجاجات مناهضة للمهاجرين
أخبار دولية
2026-08-07 | 07:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الشرطة البريطانية توقف خمسة أشخاص بعد احتجاجات مناهضة للمهاجرين
أوقفت الشرطة البريطانية خمسة أشخاص، وأجلت طالبي لجوء إلى أماكن آمنة في بلدة بشرق إنكلترا شهدت احتجاجات مناهضة للمهاجرين على مدى ثلاث ليال، وفق ما ذكرت الشرطة المحلية الجمعة.
واستهدفت الاحتجاجات التي شهدتها بلدة ذيتفورد من الثلاثاء إلى الخميس، مبانٍ "اعتقد المحتجون أنها تُستخدم لإيواء طالبي لجوء"، وفق ما قال قائد شرطة نورفولك بول سانفورد لبرنامج على إذاعة "بي بي سي راديو 4".
وأضاف سانفورد "اضطررنا إلى إجلاء سكان بعض العقارات حفاظا على سلامتهم"، موضحا أن بعضهم من طالبي اللجوء.
وجاءت الاحتجاجات بعد طرح مقترحات لاستخدام موقع عسكري مهجور قريب لإيواء طالبي لجوء، في وقت تواجه الحكومة صعوبات في إيجاد مواقع مناسبة لإيواء آلاف طالبي اللجوء خلال فترة معالجة طلباتهم.
وتسعى وزارة الداخلية إلى تقليص الاعتماد على الفنادق التي تحولت إلى بؤر توتر واحتجاج، بعدما ساهم الغضب الأوسع حيال الهجرة في تعزيز التأييد لليمين المتطرف.
ويلزم القانون الحكومة بتوفير السكن والرعاية الصحية لطالبي اللجوء.
أخبار دولية
البريطانية
أشخاص
احتجاجات
مناهضة
للمهاجرين
التالي
بارو: فرنسا "لن تسمح بأية محاولة تدخل أجنبية" في انتخاباتها الرئاسية
السعودية وباكستان وتركيا توقع اتفاقية دفاع مشترك
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-08-05
سكاي نيوز نقلا عن بيان للشرطة البريطانية: القبض على امرأة بعد تعرض عدة أشخاص للطعن في منطقة بلندن
آخر الأخبار
2026-08-05
سكاي نيوز نقلا عن بيان للشرطة البريطانية: القبض على امرأة بعد تعرض عدة أشخاص للطعن في منطقة بلندن
0
أخبار دولية
2026-07-15
إعدام رجل في إيران على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة
أخبار دولية
2026-07-15
إعدام رجل في إيران على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة
0
آخر الأخبار
2026-05-23
مسعفون: مقتل خمسة وإصابة 6 آخرين في هجوم إسرائيليّ على موقع للشرطة في شمال غزة
آخر الأخبار
2026-05-23
مسعفون: مقتل خمسة وإصابة 6 آخرين في هجوم إسرائيليّ على موقع للشرطة في شمال غزة
0
أخبار دولية
2026-06-08
مقتل سبعة أشخاص في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في كشمير
أخبار دولية
2026-06-08
مقتل سبعة أشخاص في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في كشمير
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:23
تعرّض سفينة لضربة بمقذوف مجهول على بحرا شرقي ولاية خصب العمانية
أخبار دولية
09:23
تعرّض سفينة لضربة بمقذوف مجهول على بحرا شرقي ولاية خصب العمانية
0
أخبار دولية
08:46
بزشكيان: إيران لم تبدأ الحرب وخصومها يدفعون نحو التصعيد
أخبار دولية
08:46
بزشكيان: إيران لم تبدأ الحرب وخصومها يدفعون نحو التصعيد
0
أخبار دولية
08:21
إيران: قريبون جدا من اتفاق مع عمان على مسار موقت بمضيق هرمز
أخبار دولية
08:21
إيران: قريبون جدا من اتفاق مع عمان على مسار موقت بمضيق هرمز
0
أخبار دولية
07:26
الإمارات تتهم إيران باستهداف ناقلة لشركة أدنوك أثناء عبورها هرمز
أخبار دولية
07:26
الإمارات تتهم إيران باستهداف ناقلة لشركة أدنوك أثناء عبورها هرمز
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-03-10
الرئيس عون اتصال بالراعي معزيا باستشهاد كاهن رعية القليعة
أخبار لبنان
2026-03-10
الرئيس عون اتصال بالراعي معزيا باستشهاد كاهن رعية القليعة
0
صحة وتغذية
2026-03-05
بين العجز وذنب النجاة... هكذا يمكنكم مواجهة صدمة "الحرب عن بُعد" وحماية أنفسكم معنوياً!
صحة وتغذية
2026-03-05
بين العجز وذنب النجاة... هكذا يمكنكم مواجهة صدمة "الحرب عن بُعد" وحماية أنفسكم معنوياً!
0
آخر الأخبار
2026-03-11
إير فرانس: تمديد تعليق الرحلات من وإلى دبي والرياض حتى 14 أذار
آخر الأخبار
2026-03-11
إير فرانس: تمديد تعليق الرحلات من وإلى دبي والرياض حتى 14 أذار
0
آخر الأخبار
2026-03-22
الوكالة الوطنية: استهداف سيارة على مثلث برج الملوك الخيام كفركلا وسقوط 3 جرحى
آخر الأخبار
2026-03-22
الوكالة الوطنية: استهداف سيارة على مثلث برج الملوك الخيام كفركلا وسقوط 3 جرحى
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:46
بزشكيان: إيران لم تبدأ الحرب وخصومها يدفعون نحو التصعيد
أخبار دولية
08:46
بزشكيان: إيران لم تبدأ الحرب وخصومها يدفعون نحو التصعيد
0
تقارير نشرة الاخبار
07:48
في زوطر الغربية... ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع وهذه الصورة الميدانية
تقارير نشرة الاخبار
07:48
في زوطر الغربية... ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع وهذه الصورة الميدانية
0
عالم الطبخ
07:34
بين سحر المكسيك وأصالة إيطاليا: "تشيلي كون كارني" و" النيوكي" مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)
عالم الطبخ
07:34
بين سحر المكسيك وأصالة إيطاليا: "تشيلي كون كارني" و" النيوكي" مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)
0
أخبار دولية
07:08
"اتفاق مكة للدفاع المشترك"... الأنظار تتجه إلى ما يمكن أن يغيّره في معادلات الأمن الإقليمي
أخبار دولية
07:08
"اتفاق مكة للدفاع المشترك"... الأنظار تتجه إلى ما يمكن أن يغيّره في معادلات الأمن الإقليمي
0
أمن وقضاء
07:07
إجتماع لمجلس الأمن الفرعي لمحافظتي لبنان الشمالي وعكار في سرايا طرابلس...
أمن وقضاء
07:07
إجتماع لمجلس الأمن الفرعي لمحافظتي لبنان الشمالي وعكار في سرايا طرابلس...
0
تقارير نشرة الاخبار
07:02
جشي: اتفاق الإطار بين لبنان و إسرائيل ليس لمصلحة لبنان
تقارير نشرة الاخبار
07:02
جشي: اتفاق الإطار بين لبنان و إسرائيل ليس لمصلحة لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
الزهراني بين الماضي والمستقبل... هل تستعيد دورها كمحور نفطي إقليمي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:22
الزهراني بين الماضي والمستقبل... هل تستعيد دورها كمحور نفطي إقليمي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
البابا في اسيزي مجددا والشبيبة هي الهدف
تقارير نشرة الاخبار
13:45
البابا في اسيزي مجددا والشبيبة هي الهدف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ماذا جاء في مقررات جلسة مجلس الوزراء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ماذا جاء في مقررات جلسة مجلس الوزراء؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:48
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء يقر 6 رواتب إضافية لموظفي القطاع العام وصرف الفروقات بأثر رجعي منذ آذار
أخبار لبنان
12:48
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء يقر 6 رواتب إضافية لموظفي القطاع العام وصرف الفروقات بأثر رجعي منذ آذار
2
أخبار لبنان
12:33
الرئيس عون اعاد أربعة قوانين كان قد اقرها مجلس النواب لاعادة النظر فيها
أخبار لبنان
12:33
الرئيس عون اعاد أربعة قوانين كان قد اقرها مجلس النواب لاعادة النظر فيها
3
أمن وقضاء
03:59
مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب يفكّك شبكتين منظّمتين للدعارة في الحمرا ويوقف متورطين
أمن وقضاء
03:59
مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب يفكّك شبكتين منظّمتين للدعارة في الحمرا ويوقف متورطين
4
أمن وقضاء
12:01
تحذير من قوى الأمن: لا جهة في العالم تطلب منك رمز الـOTP
أمن وقضاء
12:01
تحذير من قوى الأمن: لا جهة في العالم تطلب منك رمز الـOTP
5
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ماذا جاء في مقررات جلسة مجلس الوزراء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ماذا جاء في مقررات جلسة مجلس الوزراء؟
6
أخبار لبنان
15:46
رويترز: لبنان وإسرائيل يتفقان على دول بوسعها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله
أخبار لبنان
15:46
رويترز: لبنان وإسرائيل يتفقان على دول بوسعها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله
7
أخبار لبنان
15:53
سلام: أي تمديد مع سوليدير يجب أن يرتبط بإحياء وسط بيروت ومؤشرات أداء واضحة
أخبار لبنان
15:53
سلام: أي تمديد مع سوليدير يجب أن يرتبط بإحياء وسط بيروت ومؤشرات أداء واضحة
8
فنّ
10:24
بعد تقاذف الاتّهامات... "جلسة" صلح تُنهي نزاع أمير يزبك وحبيب بو أنطون (صور)
فنّ
10:24
بعد تقاذف الاتّهامات... "جلسة" صلح تُنهي نزاع أمير يزبك وحبيب بو أنطون (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More