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السعودية وباكستان وتركيا توقع اتفاقية دفاع مشترك

أخبار دولية
2026-08-07 | 07:12
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السعودية وباكستان وتركيا توقع اتفاقية دفاع مشترك
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السعودية وباكستان وتركيا توقع اتفاقية دفاع مشترك

وقّعت السعودية وتركيا وباكستان في مدينة مكة، اتفاقية دفاع مشترك ستعزز التعاون بين هذه القوى الإقليمية النافذة، في خضم الحرب في الشرق الأوسط.
     
وتأتي الاتفاقية الذي وقّعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في ظل الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وما تفرضه من تغييرات إقليمية على صعيد النفوذ والتحالفات.
     
كما تأتي في ظل تجدد النزاع بين الرياض الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والحوثيين المدعومين من طهران، والذين أطلقوا مقذوفات نحو جنوب المملكة ليل الخميس الى الجمعة، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا، بحسب مصدر رسمي سعودي.
 
    
وذكرت قناة العربية السعودية أن "السعودية وتركيا وباكستان توقع اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، بينما أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن الاتفاق يعتبر أي اعتداء تتعرض له دولة من الدول الثلاث، اعتداء عليها جميعا.
     
ووصل إردوغان الى جدة صباح الجمعة، بحسب ما أفاد الاعلام الرسمي السعودي.
     
وقالت الرئاسة التركية في منشور على منصة إكس، إنّه التقى الأمير محمد بن سلمان في مكة.
     
وسبقه الى المدينة وفد باكستاني يتقدمه رئيس الوزراء شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير اللذين أديا العمرة ليل الخميس الى الجمعة في مكة، بحسب بيان رسمي من إسلام آباد.
          
وترتبط السعودية وباكستان باتفاقية دفاع مشترك أعلن عنها في 2025 وأثارت تساؤلات كثيرة لعدم وضوح مضامينها.
     
وفي كانون الثاني، أعلن مسؤول تركي خوض أنقرة محادثات للانضمام إلى هذا التحالف. لكنّ مصدرا مقربا من الجيش السعودي أفاد فرانس برس آنذاك بأن تركيا لن تنضم إلى اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان.
     
       

أخبار دولية

السعودية

باكستان

تركيا

اتفاقية دفاع مشترك

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