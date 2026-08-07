وزير الخزانة الأميركية: سنشهد قريباً اتفاقاً بشأن فتح مضيق هرمز

اشار وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت الى "اننا نمسك بزمام الأمور، وسنشهد قريباً اتفاقاً بشأن فتح مضيق هرمز"، وقال : "الإيرانيون يعانون من تضخم أسعار السلع الغذائية بنسبة 180%".