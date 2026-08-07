المقاومة الإسلامية في العراق تعلن تأجيل الرد "المقرر" وتؤكد استمرار المواجهة

نشرت المقاومة الإسلامية في العراق البيان التالي :"تلبية لنداء الحاج المجاهد أبو حسن العامري، وتجاوباً مع المواقف المشرفة من بعض القادة السياسيين الشرفاء، تقرر تأجيل الرد الذي كان مقرراً هذا اليوم، الثالث والعشرين من شهر صفر الخير.وإذ نؤكد أن دماء الشهداء الزكية ما كانت ولن تكون سلعة في سوق الموازنات السياسية، فإننا ندعو من أعماهم الكرسي عن صون الدماء والسيادة المنتهكة إلى مراجعة أنفسهم والرجوع لرشدهم.وليعلم العدو الأميركي وحلفاؤه في المنطقة أن دماء شهدائنا وجرحانا هي وقود صمودنا، وأن السيادة لن تُسترد بالبيانات الخجولة، بل بقبضات الأوفياء الذين لا يساومون على حرمة الأرض ولا كرامة الشهداء."