باسيفيك إنرجي: مشترون من الشرق الأوسط يبدون اهتماما بالغاز الطبيعي المسال الكندي

أعلن راتنيش بيدي رئيس شركة باسيفيك إنرجي، التي تمتلك الحصة الأكبر في مشروع وودفايبر للغاز الطبيعي المسال الكندي، أن مشترين في الشرق الأوسط يسعون إلى تأمين إمدادات من الغاز الطبيعي المسال من كندا لتكون وسيلة تحوط في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية.



وأوضح، في مقابلة، أن الشركة -التي تتخذ من سنغافورة مقرا وتمتلك حصة قدرها 70 بالمئة في مشروع وودفايبر الجاري إنشاؤه حاليا على ساحل كندا المطل على المحيط الهادي- تتلقى استفسارات من مشترين في الشرق الأوسط، رغم أن كامل طاقة المشروع البالغة 2.1 مليون طن سنويا متعاقد عليها بالفعل لصالح شركة بي.بي.