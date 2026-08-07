الحوثيون: استهداف قوات تدعمها السعودية في مأرب باليمن

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها استهدفت قوات مدعومة من السعودية ومخازن وآليات ومعدات عسكرية في معسكر (صحن الجن) بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.



وذكر التلفزيون الرسمي في اليمن في وقت سابق من اليوم أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران فوق مأرب شرقي صنعاء.

وأوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، نقلا عن السلطات المحلية في مأرب، أن الحوثيين أطلقوا صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مخيمات للنازحين وأحياء سكنية في المدينة صباح اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين.