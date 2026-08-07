الحكومة التركية: اتفاقية الدفاع مع إسلام آباد والرياض "لا تتعارض" مع التزامات الناتو

شدّدت الحكومة التركية على أن اتفاقية الدفاع التي وقعتها مع السعودية وباكستان "لا تتعارض" مع التزامات أنقرة حيال حلف شمال الأطلسي.



وكتب جهاز مكافحة التضليل الإعلامي التابع للحكومة التركية على منصة اكس أن "الاتفاقية لا تتعارض مع التزامات تركيا القائمة تجاه التحالفات الدولية، بما فيها حلف شمال الأطلسي"، ملاحظا أنها "تشكل، على العكس، آلية تعاون متممة تدعم الأمن الإقليمي".

وأكد أن "تطوير تركيا للشراكات الإقليمية ليس بديلا من عضويتها في حلف شمال الأطلسي، ولا يشكل تحالفا عسكريا هجوميا".

كذلك، كررت أنقرة أن هذه الاتفاقية الثلاثية التي وقعت في وقت سابق الجمعة في مكة المكرمة، "لا تستهدف أي دولة أو تكتل ثالث"، وتهدف فقط إلى "تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية والتدريب العسكري وتبادل التكنولوجيا والاستقرار الإقليمي".

وأوضحت السلطات التركية أنها ترد بذلك على "ادعاءات لا أساس لها" و"محتوى تضليلي".

ووُقّعت اتفاقية الدفاع بين الحلفاء الثلاثة للولايات المتحدة في ظل الهجمات على السعودية والحرب في الشرق الأوسط.

وتسعى الرياض عبرها الى تعزيز تحالفاتها، وخصوصا بعدما استهدفتها إيران ردا على القصف الأميركي، فضلا عن تجدد التصعيد بينها وبين المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن.