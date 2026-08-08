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أميركا تعتزم تقديم مساعدات أمنية بمليار دولار لإدارة كولومبيا الجديدة
أخبار دولية
2026-08-07 | 23:40
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أميركا تعتزم تقديم مساعدات أمنية بمليار دولار لإدارة كولومبيا الجديدة
ذكرت وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم تقديم مساعدات أمنية بمليار دولار لحكومة الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا المنتمي لتيار اليمين المتطرف.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن هذه المساعدات تأتي "ضمن حزمة أمنية لدعم إدارة الرئيس دي لا إسبريلا في تحقيق أهدافنا المشتركة".
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