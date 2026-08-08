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روسيا تصف حادثة الطائرة المسيرة في ألمانيا بأنها "استفزاز ملفق"
أخبار دولية
2026-08-08 | 00:12
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روسيا تصف حادثة الطائرة المسيرة في ألمانيا بأنها "استفزاز ملفق"
رفضت السفارة الروسية في برلين يوم الجمعة ما يشتبه بأنه هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركزا رئيسيا للشحن الجوي في ألمانيا هذا الأسبوع، ووصفته بأنه "استفزاز ملفق"، قائلة إنه مثال آخر على توجيه الاتهامات لروسيا دون أدلة.
وقالت السفارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني بالألمانية والروسية "تعبر السفارة عن قلقها إزاء موجة جديدة من الهستيريا المعادية لروسيا في ألمانيا".
وفتح المدعي العام الاتحادي في ألمانيا قبل أيام تحقيقا في ما يشتبه أنه هجوم بطائرة مسيرة استهدف مطارا رئيسيا للشحن والجيش في شرق البلاد، وحذر من محاولة لتهديد الأمن القومي.
وقال مكتب المدعي العام الاتحادي إنه يحقق في هجوم خطير على البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجيستية في ألمانيا من شأنه أن يؤثر على الأمن الداخلي والخارجي.
واكتشف عمال المطار الطائرة المسيرة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في مطار لايبزيج/هاله، وهو مركز شحن وخدمات لوجيستية مهم تابع لحلف شمال الأطلسي في شرق ألمانيا ويضم أيضا قاعدة لعدة طائرات شحن عملاقة من طراز أن-124 تشغلها شركة أنتونوف إيرلاينز الأوكرانية.
وذكر المدعي العام في بيان أن هناك أدلة كافية تشير إلى أن طائرة مسيرة عُثر عليها في مطار لايبزيج/هاله يوم الثلاثاء كانت تهدف إلى إحداث انفجار.
وقال البيان "كانت الطائرة المسيرة مزودة بمتفجرات احترافية وجهاز تفجير".
واصطدم جسم ثان، يشتبه المدعون أنه طائرة مسيرة أخرى، بطائرة شحن تابعة لمجموعة الخدمات اللوجيستية دي.إتش.إل نفذت محاولة هبوط جديدة بسبب إغلاق المدرج قرب المطار. وهبطت الطائرة لاحقا في هانوفر بشمال ألمانيا بعد تعرضها لأضرار طفيفة.
ولم تتهم الحكومة الألمانية أو مسؤولون آخرون أي دول أجنبية علنا بالوقوف وراء الحادث، لكن بعض المشرعين وجهوا أصابع الاتهام إلى روسيا التي شنت غزوا شاملا لأوكرانيا في 2022.
وقالت السفارة الروسية في بيانها "من الواضح أن هذا الاستفزاز المفبرك على عجل لا يخدم سوى مصالح كييف والجناح العسكري من الطبقة السياسية الأوروبية".
واتهم مسؤولون ألمان موسكو مرارا في السابق بالوقوف وراء ما يصفونه بهجمات هجينة، وهي أعمال عدوانية لا ترقى إلى مستوى أعمال الحرب.
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