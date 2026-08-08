مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات شاملة على روسيا

أقر مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة بأغلبية كبيرة مشروع قانون يفرض عقوبات شاملة على روسيا، مما يسمح بالمضي قدما في إجراء طال تأجيله وحظي بدعم السناتور الراحل لينزي غراهام ويمهد الطريق لعرضه على مجلس النواب خلال أسابيع.



ورحل غراهام، وهو جمهوري من ولاية ساوث كارولاينا، الشهر الماضي وكان من بين أكثر مؤيدي كييف علنا في الكونغرس خلال الحرب الدائرة مع روسيا منذ نحو أربع سنوات. ويهدف مشروع القانون إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.



ويتضمن المشروع أيضا عقوبات موسعة على إيران سعى إليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت تحرك فيه المشرعون للتصويت على الإجراء بعد مرور أكثر من عام على تقديمه في 2025.



ولم يطرح قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ مشروع القانون للتصويت بسبب معارضة ترامب الذي احتفظ بسلطة اتخاذ القرارات بشأن العقوبات في البيت الأبيض، وليس في الكونغرس، منذ بدء فترته الرئاسية الثانية في كانون الثاني 2025.



وصوت مجلس الشيوخ بغالبية 86 صوتا مقابل 11 لتمرير "قانون لينزي أو. غراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران لعام 2026"، الذي يفرض عقوبات على مسؤولين روس ويأذن بفرض رسوم جمركية كبيرة على الصين والهند ودول أخرى لتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين.



ورحبت السفارة الأوكرانية في واشنطن في بيان بإقرار المشروع ووصفته بأنه "خطوة مهمة وفي التوقيت المناسب تعزز الضغط على روسيا".



وقد لا يكون التأييد الواسع لتشديد العقوبات على روسيا كافيا لتمرير مشروع القانون في مجلس النواب مع قلق بعض المشرعين والقطاعات الصناعية من أن الصلاحيات الجديدة التي يمنحها لترامب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية سترفع الأسعار على المستوردين والمستهلكين الأميركيين وقد تعرض الجمهوريين لانتكاسات سياسية.