أميركا تتوقع اتفاقا بشأن مضيق هرمز قريبا وقوى سنية تتحد في اتفاقية دفاع

أعلن مسؤول أميركي يوم الجمعة أن تقدما أحرز بين إيران وسلطنة عمان قد يؤدي قريبا إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بما قد يسمح باستئناف صادرات النفط التي تعطلت بسبب الحرب الأميركية على إيران المستمرة منذ خمسة أشهر.وقال المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن واشنطن تتوقع قريبا التوصل إلى اتفاق بين البلدين اللذين يقعان على جانبي المضيق، بما يسمح باستئناف الحركة الطبيعية للنفط.ويُنظر إلى اتفاق بين إيران وعمان بشأن السيطرة على هذا الممر المائي الاستراتيجي باعتباره أمرا حاسما للتوصل إلى اتفاق سلام أوسع نطاقا.وقال مسؤول أميركي لرويترز يوم الجمعة إن تقدما يحرز بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز وأضاف "نتوقع التوصل إلى اتفاق قريبا".وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة سترفع حصارها عن الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن اتفاق لإعادة حركة الشحن التجاري دون عوائق.وقال "هناك تقدم بين عمان وإيران بشأن المضيق، ونتوقع التوصل إلى اتفاق قريب... بمجرد الإعلان عن الاتفاق لإعادة الشحن التجاري دون عوائق، سترفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية".وأضاف "مثلما هو الحال دائما، ستظل الإجراءات الأميركية قائمة على ما يحدث ومرتبطة بمدى وفاء إيران بالتزاماتها".وقبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 شباط، كان نحو برميل من كل خمسة براميل نفط يستهلكها العالم يمر عبر المضيق، لكن إيران استخدمت الأعمال القتالية لتبرير فرض رسوم على ناقلات النفط وإطلاق النار على السفن التي تحاول عبور المضيق دون إذن.وأدى هذا الاضطراب في شحنات النفط إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتأجيج التضخم.وأشارت إدارة ترامب مرارا في الأسابيع القليلة الماضية إلى أن اتفاقا لفتح المضيق قد يكون وشيكا، قبل أن تنفي إيران إجراء محادثات. ولم يتضح ما إذا كانت الجولة الأخيرة من المفاوضات المكثفة ستسفر عن ترتيب أكثر استدامة.وتزامنت الضربات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز مع زيادة هجمات حلفائها الحوثيين في اليمن، الذين استهدفوا سفنا عند نقطة اختناق نفطية أخرى على الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية بين البحر الأحمر وخليج عدن.وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أحد أكبر منتجي الطاقة في العالم، يوم الجمعة إن 15 من سفنها تعرضت لضربات في هجمات وصفتها بأنها غير مبررة لدى عبورها مضيق هرمز منذ بدء الصراع. وأضافت أن الهجمات أسفرت عن مقتل أحد أفراد الطواقم وإصابة 20 آخرين.