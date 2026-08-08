العثور على جثث في موقع فقد 5 متسلقين في نيبال العام الماضي

أعلن مسؤولون اليوم السبت أن فرق الإنقاذ النيبالية رصدت خمس جثث في الموقع الذي فقد فيه نفس العدد من المتسلقين العام الماضي.



وكان ثلاثة متسلقين أجانب، إيطالي كندي وإيطالي وألماني، واثنان من مواطني نيبال في عداد المفقودين منذ تشرين الثاني بعد أن تعرضوا لانهيار جليدي على جبل يالونج ري.



ولقي اثنان آخران، أحدهما إيطالي والآخر فرنسي، مصرعهما في المخيم المقام عند سفح الجبل، الذي يبلغ ارتفاعه 5630 مترا في إقليم دولاخا المتاخم لمنطقة التبت الصينية.



وقال ثابيندرا كومار كافلي، من بلدية جاوريشانكار الريفية حيث يقع الجبل، إن بعض العمال المكلفين بالبحث عن الجثث من قبل شركة لتنظيم الرحلات رصدوها أمس الجمعة.



وقال فوربا تينجينج شيربا، من شركة الرحلات (دريمرز ديستينيشن) التي كانت تقدم خدمات إرشاد سياحي للمتسلقين الأجانب "نحاول الوصول إلى الموقع الذي شوهدت فيه الجثث، لكننا عالقون هنا بسبب سوء الأحوال الجوية".



وأضاف "ربما ظهرت الجثث بعد ذوبان الثلوج".



ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الجثث تخص نفس المتسلقين الذين فقدوا في جبل يالونج ري العام الماضي.